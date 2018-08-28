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29.08.2018

В Приангарье расширяют полномочия муниципальных чиновников по составлению административных протоколов

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют расширить полномочия должностных лиц местного самоуправления по составлению административных протоколов.

Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Приангарья 28 августа.

На рассмотрение комитета были представлены два разных законопроекта, предполагающих расширение полномочий местных властей по составлению протоколов – один от прокуратуры Иркутской области, другой – от губернатора региона.

Так прокуратура после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство предложила наделить органы местного самоуправления дополнительными полномочиями в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о протоколах в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей за невыполнение единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

Со своей стороны губернатор в предложенном законопроекте предложил предоставить местным чиновникам право составлять административные протоколы в сфере контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оба законопроекта комитет рекомендовал областному парламенту принять в первом и окончательном чтении.

Кроме того, на заседании комитета рассмотрены готовящиеся корректировки в федеральное законодательство, также предполагающие дальнейшее расширение полномочий органов местного самоуправления в сфере составления административных протоколов. Законопроект предполагает наделение местных чиновников правом составлять протоколы относительно надлежащего содержания и ремонта жилых помещений, а также качества обеспечения коммунальными услугами. Положительный отзыв на этот проект планируют направить и Законодательное собрание Иркутской области, и губернатор региона Сергей Левченко.

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