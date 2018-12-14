В Приангарье рекомендованы к принятию проекты законов об обеспечении детей-сирот жильем и профилактике наркомании

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ряд законопроектов в сфере социально-культурного законодательства рекомендованы к принятию в окончательном чтении. Вопросы были рассмотрены на заседании профильного комитета Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ЗС, оно прошло под руководством Ирины Синцовой. Участие в заседании также приняли вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, депутаты Ольга Безродных и Тимур Сагдеев. Члены комитета рассмотрели и рекомендовали принять во втором и окончательном чтении изменения в закон «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области». Принятие законопроекта обусловлено необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с изменениями федерального законодательства в данной сфере, а именно в соответствие с федеральным законом № 267-ФЗ, положения которого вступают в силу с 1 января 2019 года. В частности, федеральный законодатель предусмотрел изменение порядка формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также федеральным законом устанавливается исчерпывающий перечень оснований исключения детей-сирот и лиц из числа детей-сирот из указанного списка, уточняются положения, регламентирующие срок действия договора найма специализированного жилого помещения. Введено положение о том, что общее количество квартир, предоставляемых сиротам в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превышать 25% от общего количества квартир в этом доме. В ходе работы над документом во втором чтении поступили поправки от уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Светланы Семеновой. Часть из них направлена на устранение нарушений юридической техники. А, кроме того, проектом закона предусмотрена необходимость предоставления документа, подтверждающего место жительства лица, достигшего возраста 18 лет, на территории Иркутской области, подтвержденное регистрацией по месту жительства либо судебным решением, для рассмотрения заявления о предоставлении жилого помещения. Поправкой, внесенной уполномоченным, предлагается предоставлять документ, подтверждающий место жительство лица, достигшего возраста 18 лет, на территории Иркутской области только в случае изменения места жительства, что позволит избежать избыточных административных процедур. Также были рассмотрены изменения в закон «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области». Напомним, к субъектам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ предложено добавить исполнительные органы государственной власти области, осуществляющие полномочия в сфере лесного хозяйства. Необходимость принятия таких изменений обусловлена тем, что в Иркутской области зафиксированы факты произрастания дикорастущей конопли на землях лесного фонда, вместе с тем, мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли не проводятся. Также законопроектом предлагается предусмотреть возможность для руководителей вузов организовывать деятельность кабинетов профилактики потребления наркотических средств. Парламентарии рекомендовали принять законопроект во втором и окончательном чтении. Как подчеркнула председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, депутаты продолжат мониторинг ситуации в данной сфере. Кроме того, на заседании комитета были рассмотрены изменения в закон «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области». В частности, в соответствии с нормами федерального законодательства, предлагается уточнить наименование Росстата как федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

ирина синцова

иркутская область

кузьма алдаров

ольга безродных

светлана семенова

тимур сагдеев Тэги: View the discussion thread.