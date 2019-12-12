|Политика
|13.12.2019
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В Приангарье станет возможен созыв чрезвычайного заседания Законодательного собрания
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Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области станет возможен созыв чрезвычайного заседания Законодательного собрания. Соответствующие изменения в закон «О Законодательном собрании Иркутской области» одобрены в первом чтении на заседании областного парламента 13 декабря.
С законодательной инициативой выступила прокуратура Иркутской области. Предполагается, что такое заседание может быть созвано в случае чрезвычайной ситуации в регионе. Инициатором может выступить одна пятая от общего числа депутатов, депутатская фракция, уполномоченный по правам человека в Иркутской области и так далее. После этого председатель регионального парламента должен созвать сессию в течение пяти дней.
Заместитель прокурора области Роман Шергин подчеркнул, что летняя ситуация с паводками продемонстрировала необходимость таких корректировок.