В Приангарье станет возможен созыв чрезвычайного заседания Законодательного собрания

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска до сих пор не предоставили свои поправки в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. Об этом Телеинформу сообщили в администрации города.