|Политика
|28.08.2018
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В Приангарье упорядочат привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников
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Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье систематизировали порядок привлечения к ответственности лиц, замещающих государственные должности в Иркутской области.
Изменения в закон «О государственных должностях Иркутской области» обсуждались на заседании комитета по госстроительтсву и местному самоуправлению Законодательного собрания Приангарья 28 августа. Как сообщил председатель комитета Борис Алексеев, инициатором законопроекта стала группа депутатов.
Он отметил, что предложенные поправки позволяют сформировать правовые основания для привлечения к ответственности лиц, замещающих государственный должности в регионе. Напомним, к таким лицам, в том числе, относятся, губернатор области, его заместители, председатель правительства, спикер ЗС, его заместители и главы постоянных комитетов и комиссий и так далее.
Борис Алексеев сообщил, что сегодня законодательство региона предусматривает сам факт привлечения ответственности высокопоставленных чиновников. В частности, недостижение ранее обозначенных результатов в социально-экономическом развитии региона может служить причиной для выражения недоверия губернатору. Однако нет четко прописанного механизма для подобных процессов.
Также в законопроекте уточнены некоторые пункты, касающиеся получения пенсии экс-чиновниками.
Законопроект предложено принять на ближайшей сессии в первом чтении и доработать ко второму.
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