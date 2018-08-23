В Приангарье зарегистрирована региональная инициативная группа по проведению референдума о пенсионной реформе

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума РФ по вопросам пенсионной реформы.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, группа предложила вопрос для проведения референдума в следующей формулировке: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

Состав подгруппы заявлен в количестве 114 участников референдума, зарегистрированных в Иркутской области.

В облизбиркоме пришли к выводу, что предложенная формулировка вопроса соответствует уже одобренному ЦИК варианту, предложенному активистами из Алтайского края. На основании этого было решено зарегистрировать эту подгруппу.

О том, чем активисты занимаются после регистрации, в облизбиркоме неизвестно.