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05.04.2019

В Приангарье зарегистрировано 15 кандидатов на участие в праймериз «Единой России»

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пятнадцать кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Приангарье» было зарегистрировано на заседании оргкомитета 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба партии, шесть кандидатов выдвинулись по иркутским городским избирательным округам, один – в думу Иркутского района, еще один человек изъявил желание попробовать свои силы сразу на двух площадках – и городе, и в районе, что не запрещено положением о предварительном голосовании.

Два кандидата намерены принять участие в предварительном голосовании в думу МО «Эхирит-Булагатский район». Очень активно проявил себя Казачинско-Ленский муниципальный район – от этой территории было зарегистрировано сразу пять кандидатов в местную думу.

Один из кандидатов – Николай Классен, предприниматель, благотворитель, депутат нынешнего состава думы Казачинско-Ленского МО.

– За тот период, что я являюсь депутатом районной думы, я многому научился, – говорит он. – Считаю, что тот опыт и знания, которые я приобрел, необходимо использовать на благо района. И это не просто красивые слова – это мое искреннее желание. Недавно я был в Иркутске, на заседании Иркутского областного совета депутатских объединений, и меня очень впечатлил доклад заместителя секретаря Иркутского регионального отделения партии Натальи Игоревны Дикусаровой, посвященный партийным проектам. Оказалось, что о некоторых проектах я даже и не знал, хотя мне казалось, что я – человек достаточно подготовленный. А что говорить о других людях? Согласен с Натальей Игоревной, что нам надо больше рассказывать о наших проектах, объяснять, что они инициированы партией. Думаю даже подготовить небольшой доклад на эту тему и рассказать жителям района о партийных проектах. В целом – я заряжен на дальнейшую работу и готов представлять своих избирателей в районной Думе.

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