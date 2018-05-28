В Приангарье завершились дебаты участников праймериз «Единой России»

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 15 по 27 мая было организовано 76 дебат-площадок – 64 основных и 12 дополнительных. Участие в них приняли 166 из 196 зарегистрированных участников предварительного голосования «Единой России».

На дебатах участники праймериз обсудили проблемы Иркутской области, перспективы развития округов и региона в целом. Для дискуссий было выбрано 10 федеральных и три региональных темы: «Помощь социально незащищенным: реальность поддержки, адресность, своевременность», «Качество жизни: благоустройство дворов и общественных пространств, ЖКХ, инфраструктура округа», «Эффективное и справедливое распределение бюджетных средств на дороги и благоустройство: приоритеты и антикоррупционный контроль», «Экономика города: производить или продавать?», «Социальная политика: здравоохранение, образование, социальная защита, культура, молодежная политика», «АПК и развитие села: векторы поддержки».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, для участников праймериз дебаты оказались важным и интересным опытом публичного выступления. Многие дебатировали как на основных площадках с оппонентами по округу, так и на дополнительных с участниками, идущими от разных округов. Самыми активными участниками дискуссий в Иркутской области стали: Сергей Тюрюханов, выступивший на шести площадках, Елена Неудачина – на пяти площадках и дебатировавшие по четыре раза Яков Миндрулев, Сергей Трофимов, Николай Труфанов, Степан Франтенко, Иван Черемных, Виктор Шпаков, Николай Эльгерт, Денис Ягодзинский. Кроме этого, в двух дебатах приняли участие 116 человек, в трех дебатах – 40 человек.

Секретарь иркутского реготделения ЕР, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка принял участие в трех площадках в Усолье-Сибирском и поселке Тельма Усольского района. Руководитель регионального исполкома ИРО партии Светлана Брагина также приняла участие в дебатах на основных площадках в Братске и Балаганске и на дополнительной площадке в регисполкоме.

Отмечено, что самое большое количество дебат-площадок – 14 – за один день было организовано 23 мая. Участники дебатировали в Иркутске, Тулуне, Ангарске, Зиме, Усть-Илимске, Нижнеудинске, райцентрах Куйтунского и Эхирит-Булагатского районов и в поселке Кутулик Аларского района.

Завершили цикл дебатов организованные дополнительные площадки в Бодайбо для участников по округу № 21 и в региональном исполкоме Иркутского регионального отделения партии.

Посмотреть запись всех дебатов можно на сайте предварительного голосования в разделе «дебаты».

Стоит отметить, что в соответствии с регламентом предварительного голосования зарегистрированный участник обязан дебатировать лично минимум дважды, иначе решением оргкомитета он будет исключен из списка участников. Ни разу не приняли участие в дебатах 11 участников, а один дебатировал всего на одной площадке. Решением оргкомитета эти люди будут исключены из списка.