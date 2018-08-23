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24.08.2018

В пяти СИЗО Иркутской области организуют избирательный процесс 9 сентября

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Избирательный процесс в единый день голосования 9 сентября 2018 года организуют в пяти следственных изоляторах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Силами выездных комиссий с использованием переносных урн выборы проведут и в учреждениях, где содержится небольшое число обладающих избирательным правом граждан. Например, в лечебно-исправительном учреждении № 27, больнице при исправительной колонии № 6, говорят в ГУФСИН по Иркутской области.

Напомним, 9 сентября в Иркутской области будут проходить выборы в Законодательное собрание третьего созыва. Агитационный период официально стартовал 15 августа. О том, насколько это хорошо удается, какие стратегии и тактики используют кандидаты, а также о главных интригах этой кампании рассуждают эксперты Телеинформа, а психолог, дизайнер, журналист и пиарщик оценили баннеры и слоганы перетендентов в областной парламент.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

психолог, дизайнер, журналист и пиарщик оценили баннеры и слоганы выборов в Заксобрание Иркутской области

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