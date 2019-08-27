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Политика
28.08.2019

В рамках партийного проекта «Единой России» в 2019 году отремонтируют спортзалы в сельских школах Приангарья

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - К концу 2019 года ремонтные работы завершатся в 19 школьных спортзалах 13 сельских территорий Приангарья, участвующих в партпроекте «Единой России» «Детский спорт».

Об этом сообщила заместитель секретаря по проектной работе партии «Единая Россия», председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова на региональном селекторном совещании с представителями муниципальных образований, участвующих в реализации партийного проекта «Детский спорт». В рамках совещания обсуждались вопросы контроля за реализацией проекта в регионе. В совещании также приняли участие заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Артем Детышев, председатель регионального общественного совета партпроекта Яков Миндрулев.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, Наталья Дикусарова обратила внимание участников совещания на то, что первоначальный объем финансирования на весенней сессии областного парламента был увеличен для того, чтобы сельским муниципальным образованиям удалось в полной мере провести необходимые ремонтные работы качественно и в срок.

– Проект осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. В соответствии с Законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на ремонт спортзалов в сельских школах было предусмотрено 13 млн рублей, из них: средства федерального бюджета – 10 млн рублей, средства областного бюджета – 3 млн рублей. Решением депутатов Законодательного собрания Иркутской области на майской сессии был значительно увеличен объем финансирования из областного бюджета. На сегодняшний день эта сумма составляет 67 млн рублей. Мы приняли это решение для того, чтобы в полном объеме закрыть денежную потребность на ремонт спортивных залов, на которые были поданы заявки муниципалитетов. За счет этих средств в школах сельских поселений будет отремонтировано 19 школьных спортивных залов в 13 районах области, – подчеркнула она.

Максим Парфенов отметил значительную роль совместной и эффективной работы депутатского корпуса, правительства и муниципалитетов области. Он также напомнил о том, что важным условием вступления образовательного учреждения в проект является обязательное создание школьного спортивного клуба.

– Финансирование реконструкции спортзалов предполагает не только инфраструктурное развитие образовательных учреждений, но создание спортивных клубов и это важно. Школьные спортзалы, участвующие в проекте, должны функционировать не только на предметную область физической культуры, но и был ориентирован еще и на внеурочную, внешкольную занятость, на создание школьных спортивных клубов. Такая практика существует уже более четырех лет, – сказал он.

Заместитель секретаря по проектной работе партии напомнила, что все сельские территории, где проводятся ремонтные работы школьных спортзалов в рамках проекта «Детский спорт» находятся на особом контроле «Единой России».

– Исполнительные органы власти области и муниципалитеты должны в полном объеме выполнить все мероприятия, на которые направлено финансирование. Мы берем на особый контроль территории Баяндаевского, Нижнеудинского и Эхирит-Булагатского районов, по которым сегодня у нас возникли вопросы, – подчеркнула Наталья Дикусарова.

Максим Парфенов отметил, что работы по ремонту и реконструкции школьных спортзалов в сельских территориях должны завершиться до конца текущего года.

В свою очередь региональный координатор проекта «Детский спорт» сообщил представителям местных отделений, что приемка спортзалов в сельских школах – это важное мероприятие, в котором «Единая Россия» должна принять непосредственное участие, поскольку проект партийный.

– К сожалению, не все спортивные залы в сельских территориях будут функционировать с 1 сентября. Часть из них пока еще находится в активной стадии ремонтных работ и откроется в октябре-ноябре. В это время, как мне кажется, нужно будет съездить по территориям, посмотреть на объекты, принять участие в приемке и торжественном открытии спортзалов. Надеемся, что реконструированные залы будут отвечать всем потребностям современности и нашим детям в них будет удобно заниматься физической культурой и спортом, – сказал Артем Детышев.

Председатель регионального общественного совета проекта «Детский спорт» Яков Миндрулев напомнил коллегам из муниципалитетов о том, что в Иркутской области активно реализуется проект «Герои с нашего двора» и призвал коллег подключаться к участию в проекте.

– Я понимаю, что большая работа проводится по ремонту школьных спортзалов, но напоминаю, что партийный проект «Детский спорт» предполагает также проведение спортивных мероприятий для детей. Мы хотим, чтобы жители области знали, что проект работает не только в Иркутске. Наша область участвует в проекте «Герои с нашего двора», который реализуется в рамках «Детского спорта». На сегодняшний день к его реализации активно подключились Братск, Железногорск, Усть-Кут, Ангарск, и я призываю все муниципалитеты принять в нем участие. Это хорошее направление, которое показывает заслуги наших юных спортсменов общественности и помогает нам с вами популяризировать спорт, – подчеркнул Яков Миндрулев.

Напомним, одним из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия» является поддержка детского и юношеского спорта, содействие продвижению здорового образа жизни. Так, на территории Иркутской области реализуется федеральный партийный проект «Детский спорт».

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