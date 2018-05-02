Москва, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках проекта «ПолитСтартап» партии «Единая Россия» стартовало обучение участников. Оно проводится в офлайн- и онлайн-формате. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в режиме онлайн оно проходит в формате видеолекций и вебинаров в личном кабинете участника и доступно всем зарегистрированным на портале «ПолитСтартап» пользователям. На сегодняшний день четыре федеральных наставника уже выступили перед участниками «ПолитСтартап» с лекциями, посвященными базовым знаниям, необходимым для участия в предварительном голосовании «Единой России», навыкам партийной работы и участия в избирательной кампании. Так, заместитель секретаря Генсовета ЕР Ольга Баталина рассказала о проектной работе партии и возможности реализации собственных проектов активистов с помощью партийных институтов. Первый заместитель руководителя ЦИК партии – руководитель организационного управления Максим Жаворонков разъяснил этапы праймериз, юридические и организационные особенности выдвижения кандидатов и ответил на вопросы. Также в регионах проходят встречи участников проекта с наставниками, в число которых вошли секретари региональных политсоветов партии, депутаты местных законодательных собраний, штатные сотрудники избирательных штабов и привлеченные эксперты. Образовательный курс продлится до 20 мая. По итогам обучения командам будет необходимо представить свою «дипломную» программу, дорожную карту избирательной кампании. – На сегодняшний день в проекте «ПолитСтартап» принимают участие уже более 500 человек. Это молодые люди, которые не имеют существенного опыта и начинают свой путь в политике. И у них появилась уникальная возможность принять участие в реальной кампании в рамках предварительного голосования. Онлайн обучение с опытными наставниками позволит увеличить шансы на победу начинающим политикам и даст им бесценный опыт, даже если они не пройдут на выборы. Также на сайте проекта наставники ведут специальный видеоблог, в котором делятся своим опытом работы в рамках избирательных кампаний, – отметил наставник проекта, заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко. СПРАВКА: «Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники праймериз в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартапа» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики. В пилотном режиме «ПолитСтартап» реализовывается в 25 субъектах РФ, где в этом году пройдут выборы в региональные Заксобрания и в собрания административных центров. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

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