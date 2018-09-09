В СИЗО Иркутской области провели выборы в Заксобрание региона

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более тысячи подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, содержащихся в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области, приняли участие в выборах Законодательного собрания 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Избирательные участки были созданы при пяти следственных изоляторах в Иркутске, Ангарске, Братске, Тайшете и Тулуне. Кроме того силами выездных комиссий с использованием переносных урн выборы проведены в учреждениях, где содержится небольшое число обладающих избирательным правом граждан, – в лечебно-исправительном учреждении № 27 в Вихоревке, больнице при исправительной колонии № 6 в Иркутске.

В голосовании на избирательных участках по месту жительства приняли участие более 150 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест. Люди, имеющие судебный запрет на выход за пределы жилого помещения, заранее получали разрешение суда на посещение избирательного участка.

Процедура голосования также была организована для граждан, осуждённых к принудительным работам. В сопровождении сотрудников осужденные, изъявившие желание реализовать избирательное право, посетили избирательный участок в посёлке Плишкино Иркутского района.

Напомним, что в ноябре 2017 года при ИК-4 был открыт единственный в регионе участок, функционирующий как исправительный центр, для применения нового вида уголовного наказания – принудительных работ.