В случае ЧС депутаты Заксобрания Иркутской области смогут принимать участие в работе сессии удаленно

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В случае введения в Иркутской области режима ЧС или режима повышенной готовности в регионе может быть экстренно созвана внеочередная сессия Заксобрания. При этом депутаты смогут принимать участие в ее работе удаленно.

Соответствующий законопроект принят на сессии областного парламента 20 мая. Инициатором разработки этого документа стала прокуратура Иркутской области. Как сообщил вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, в случае ЧС может возникнуть необходимость экстренного проведения внеочередной сессии. При этом не все депутаты могут иметь возможность на ней присутствовать. В связи с этим предлагается ввести возможность их участия в заседании при помощи видеоконференцсвязи. Также с ее помощью они смогут и голосовать. Единственное исключение – тайное голосование, которое невозможно без личного присутствия парламентариев.

Заместитель прокурора области Роман Шергин отметил, что нынешняя ситуация с коронавирусной инфекцией продемонстрировала необходимость принятия такого документа.

Однако со стороны депутатов возникли вопросы относительно того, что в документе оговорена возможность созыва внеочередной сессии также для подготовки отзывов на федеральные законы и решения иных вопросов.

Кроме того, недовольство депутата Антона Романова вызвала сама идея дистанционного голосования.

– Это как секс по телефону, – заявил он. – Одно дело, когда женщина рядом, а другое дело – когда ты с ней по телефону разговариваешь, это не вызывает доверия.

Также он выразил опасения, что таким образом в сессиях смогут принимать участие депутаты, не проживающие в Иркутской области. Однако большинством голосов законопроект был поддержан.