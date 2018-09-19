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20.09.2018

В состав фракции КПРФ в ЗС Приангарья вошли 18 депутатов

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В состав фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва вошли 18 депутатов. Руководителем фракции избран Андрей Левченко.

Также в состав фракции вошли Андрей Андреев, Александр Белов, Сергей Бренюк, Роман Габов, Виктор Кондрашов, Иван Крывовязый, Галина Кудрявцева, Андрей Маслов, Ольга Носенко, Анатолий Обухов, Антон Романов, Евгений Сарсенбаев, Илья Сумароков, Павел Сумароков, Валерий Хайдуков, Светлана Шевченко и Денис Шершнев.

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