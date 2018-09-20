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20.09.2018

В состав комиссии по контрольной деятельности ЗС Приангарья вошли 13 депутатов

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В состав комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва вошли 13 депутатов.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, заместителем председателя комиссии был избран представитель фракции КПРФ Александр Белов.

Напомним, ранее на сессии путем тайного голосования председателем комиссии избрали Тимура Сагдеева, обошедшего Александра Белова, чей опыт работы в ФСБ однопартийцы считали очень перспективным для руководства комиссией.

В состав комиссии также вошли Сергей Бренюк (КПРФ), Наталья ДикусароваЕдиная Россия»), Галина Кудрявцева (КПРФ), Артем Лобков («Единая Россия»), Анатолий Обухов (КПРФ), Виталий Перетолчин («Единая Россия»), Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Ирина Синцова («Единая Россия»), Дмитрий Тютрин (ЛДПР), Валерий Хайдуков (КПРФ), Денис Шершнев (КПРФ).

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