В Тайшете проходит семинар ЗС для депутатов местных дум трех районов

Тайшет, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 30 мая началась работа семинара для депутатов районных дум и дум поселений Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов, организованного Законодательным собранием Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ЗС, семинар проходит под руководством вице-спикера областного парламента Натальи Дикусаровой. Участие в нем принимают представители районов и почти всех муниципальных образований первого уровня этих территорий, всего около 150 человек.

– Наши семинары проходят на систематической основе, в первую очередь они носят обучающий характер для местных глав и депутатов. Законодательное собрание оказывает информационную и методическую поддержку, и в повестку таких встреч всегда включены вопросы, актуальные для территорий, – отметила Наталья Дикусарова, начиная работу семинара.

Также она вручила приветственные адреса главам поселений, которые были избраны на досрочных выборах, прошедших в муниципальных образованиях 27 мая.

Мэр Тайшетского района Александр Величко, говоря об эффективности такой совместной работы разных уровней власти, отметил, что во взаимодействии с Законодательным собранием решается большое количество вопросов, а семинары дают возможность обозначить актуальные проблемы, также при содействии депутатов привлекаются существенные средства в территорию.

В рамках мероприятия представители региональных парламента и правительства выступят с докладами об изменениях федерального и областного законодательства в сфере местного самоуправления, участии муниципальных образований в государственных программах, о мероприятиях, направленных на создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Актуальными для представителей муниципальных образований станут вопросы, касающиеся реализации подпрограммы «Чистая вода», а также подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы в части содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах.