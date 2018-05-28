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29.05.2018

В Тайшетском районе на досрочных выборах 27 мая выбрали глав двух посёлков

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе 27 мая прошли досрочные выборы глав Разгонского и Шелаевского муниципальных образований. Победу и там, и там одержали самовыдвиженцы, сообщает пресс-служба облизбиркома.

В Разгонском МО  зарегистрированы 482 избирателя, участие в выборах принял 191 (39,6%). Главой избрана Регина Журавлева, за нее проголосовали 129 избирателей (67,5%), другой кандидат – самовыдвиженец Александр Федотов набрал 54 голоса.

В Шелаевском МО в голосовании приняли участие 259 избирателей (57%). На место главы претендовали два самовыдвиженца. Победу одержал Дмитрий Чарушников. Его кандидатуру поддержали 169 избирателей (65%).

Отметим, следующие семь муниципальных выборов назначены в Иркутской области на 5 августа 2018 года. Это довыборы в думу Братского района по округу №10, думу Зимы по округу №2, думу Иркутского района по округу №18, думу Казачинско-Ленского района по пятимандатному округу №4 (два депутата), думу Куйтунского района по округам №4, 7, 8, 10, 16, думу Усть-Удинского района по округу №14, а также досрочные выборы главы Юголокского МО (Усть-Удинский район). Кроме того, в начале июня должны быть назначены выборы главы Перфиловского МО в Тулунском районе и довыборы в думу Усть-Кутского МО (пять депутатов).

По состоянию на 28 мая, на этих муниципальных выборах выдвинулся один кандидат в думу Куйтунского района. Это самовыдвиженец, для регистрации ему потребуется представить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

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