В трех муниципалитетах УОБО выбрали депутатов дум

УОБО, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском и Нукутском районах 30 сентября прошли выборы в думы трех муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

В думе муниципального образования «Алужинское» Эхирит-Булагатского девять из десяти мандатов получили представители «Единой России» – Яков Ботогоев, Евгения Бунаева, Светлана Дыренова, Ольга Ентаева, Владимир Матвеев, Ирина Николаева, Виктор Стариков, Мария Танхаева, Людмила Щербакова, – последний мандат достался кандидату от ЛДПР Вячеславу Ихисееву. Участие в выборах приняли 21,9% избирателей.

Депутатами думы МО «Кулункунское» Эхирит-Булагатского района избраны десять человек. От «Единой России» кресла заняли Альберт Борхоев, Владимир Ботоев, Виктор Данилов, Эльвира Степанова, Владимир Топшиноев, Виктория Хармагирова, Эльвира Хунхинова, от КПРФ – Минлеголь Абзаева и Александр Оширов, а также самовыдвиженец Татьяна Индосова. Явка составила 30,99%.

На выборах депутатов думы МО «Харёты» в Нукутском районе победу одержали самовыдвиженцы Татьяна Андреева, Светлана Кудряшова, Ольга Скалина, Таисия Холобова, единороссы Надежда Антипова, Татьяна Антипова, Василий Занхоев, Николай Ковалевский, Ольга Николаева. Два кандидата от «Единой России» Ирина Емогоева и Раиса Яковлева набрали равное количество голосов (по 130), между ними будет проведена жеребьевка. Явка – 35,12%.