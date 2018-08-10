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09.08.2018

В трех районах Иркутской области завершилась регистрация кандидатов на муниципальных выборах

Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском, Боханском и Бодайбинском районах завершилась регистрация кандидатов на муниципальных выборах. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Так, на должность главы МО «Баяндай» претендуют два кандидата, главы МО «Ользоны» – три, на выборах депутатов думы МО «Баяндай» зарегистрированы 15 кандидатов, дум МО «Васильевск», «Кырма», «Люры» – по девять кандидатов, думы МО «Гаханы» – 11 кандидатов, дум МО «Курумчинский», «Тургеневка» – по 12 кандидатов, думы МО «Ользоны» – 13 кандидатов, дум МО «Покровка», «Половинка» – по восемь кандидатов.

В Бодайбинском районе на выборах депутатов думы Мамаканского городского поселения зарегистрировано 14 кандидатов. Местной ТИК утверждены формы протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями на муниципальных выборах, а также сметы расходов участковых комиссий.

В Боханском районе в муниципальных выборах принимают участие 55 кандидатов на должности глав и 159 кандидатов в депутаты местных дум. Выборы пройдут в 12 и в 13 МО соответственно.

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