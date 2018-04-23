В ЦИК «Единой России» прошло первое заседание Совета руководителей фракций ЕР в обновленном составе

Москва, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В ЦИК «Единой России» прошло первое в обновленном составе заседание Совета руководителей фракций партии, руководителем которого был избран глава думской фракции Сергей Неверов, а ответственным секретарем – первый заместитель руководителя ЦИК ЕР, глава организационного управления Максим Жаворонков. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в ходе мероприятия обсуждались механизмы координации работы партийных фракций в Государственной думе, в региональных парламентах и собраниях административных центров. Также были приняты изменения в положение о Совете, согласно которым в его президиум войдут руководители фракций в муниципальных образованиях административных центров, а партия будет принимать более активное участие в деятельности Совета, согласовывая его количественный и персональный состав. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание, сообщил, что Совет доведет лучшие инициативы по реализации послания президента РФ с мест до федерального уровня. – Именно фракционный механизм позволяет нам участвовать в реализации послания президента, и здесь трудно переоценить важность вертикальной и горизонтальной координации законодателей. Выявлять лучшие практики, оперативно доводить лучшие инициативы по реализации послания с мест до федерального уровня, помогать максимально быстрому обмену передовым опытом. Названные направления свяжут Совет фракций с повесткой жизни страны, сделают эту партийную структуру конкурентной, понятной и полезной для «Единой России», – заявил Андрей Турчак. По его словам, в партии понимают важность координации и синхронной работы ее фракций в Государственной думе, в региональных парламентах и собраниях административных центров. – Совет фракций будет включать в себя не только руководителей региональных фракций, но и руководителей наших депутатских объединений в муниципалитетах. Важно, чтобы эта площадка была востребована и для наших коллег в регионах, и для депутатов Госдумы, чтобы это не стало структурой без содержания и системных функций, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». Сергей Неверов в свою очередь сообщил, что «Единая Россия» соберет глав своих фракций на форум во второй декаде августа. – Ориентировочно планируем во второй декаде августа собрать форум руководителей фракций. Это несколько тысяч руководителей фракций законодательных собраний, административных центров, городских округов, муниципальных районов, а также наиболее активных руководителей депутатских объединений поселенческого уровня, – сказал он. Парламентарий подчеркнул, что предложения по темам, которые необходимо обсудить на форуме, будут выработаны с участием регионов. – Мы будем обсуждать реализацию послания президента России. И в Госдуме, и в Совфеде разрабатывается дорожные карты по реализации этого документа. Я знаю, что над этим работают и регионы. Хотелось бы, чтобы предложения, которые вы привезете, прозвучали на этой площадке, – отметил он. Сергей Неверов также предложил создать при Совете комиссию по предварительному рассмотрению законодательных инициатив, поступающих из регионов. – Предлагаем создать комиссию по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня, и, если предложение будет поддержано, поручить эту работу (первому заместителю руководителя фракции) Андрею Исаеву. В состав комиссии предлагаю включить по два представителя от каждого федерального округа, чтобы мы могли с вами принимать участие в этой работе, – сказал он. Глава фракции также предложил создать в законодательных собраниях субъектов РФ аналогичные комиссии, но в части законодательных инициатив регионального уровня со стороны муниципальных депутатов, которые во многих регионах обладают правом законодательной инициативы по внесению предложений на региональном уровне. Жаворонков уточнил, что в президиум Совета руководителей фракций «Единой России» войдут руководители фракций муниципальных образований. – У нас планируется увеличение состава Совета за счет руководителей фракций в муниципальных образованиях административных центров. Таким образом, мы подключаем представителей органов местного самоуправления с их проблематикой, – сказал он. Кроме того, изменяется норма представительства при формировании президиума: по два представителя каждого федерального округа – один от Заксобрания, один от административного центра. – Президиум будет ротироваться каждые полгода, увеличивается и количество заседаний – не менее одного в квартал, – сообщил Максим Жаворонков. Также предусматривается более активное участие партии в деятельности Совета. – Президиум Генсовета предлагает кандидатуру, согласовывает количественный и персональный состав Совета, утверждает план работы. Это будет своего рода мостиком между законодательными органами и партией, – резюмировал Максим Жаворонков. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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