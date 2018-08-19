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20.08.2018

В Тулунском и Куйтунском районах до единого дня голосования состоятся муниципальные выборы

Тулунский район, Куйтунский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - До единого дня голосования в Иркутской области должны пройти муниципальные выборы 26 августа и 2 сентября. В эти дни состоятся три избирательные кампании, сообщает пресс-служба облизибркома.

Так, на выборах главы Перфиловского сельского поселения Тулунского района зарегистрированы три самовыдвиженца – Александр Хомяк, Сергей Горбунов, Игорь Быченко – и представитель «Единой России» Светлана Риттер. Выборы назначены на 26 августа.

Кроме того, 2 сентября должны пройти довыборы депутата думы Тулуна по одномандатному округу №20. Участие в кампании принимают два кандидата, Надежда Распутина и Ирина Шевцова, обе являются самовыдвиженцами. На дополнительных выборах депутата думы Куйтунского района по округу №8 также зарегистрированы два самовыдвиженца – Надежда Мишина и Владимир Свистунов.

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