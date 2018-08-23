В Тулунском районе проведут выборы главы Перфиловского МО

Тулунский район, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Перфиловском МО Тулунского района 26 августа проведут досрочные выборы главы. Об этом сообщается в материалах облизбиркома.

На пост претендуют четверо кандидатов, из них трое самовыдвиженцев. Это сотрудник администрации Иркутска Игорь Быченко, временно неработающий единоросс Сергей Горбунов и механик Александр Хомяк.

«Единая Россия» выдвинула сотрудника администрации Перфиловского сельского поселения Светлану Риттер.