В Улан-Удэ намерены провести санкционированный митинг

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска в этом году на 8% превысила показатель, зафиксированный по итогам голосования в 2014 году. На это могло повлиять несколько факторов, заявил глава облизбиркома Илья Дмитриев на пресс-конференции 9 сентября.