|Политика
|12.09.2019
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В Улан-Удэ намерены провести санкционированный митинг
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Бурятия, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ планируются провести санкционированный митинг, заявил депутат Народного Хурала коммунист Баир Цыренов, сообщает
Он сообщил, что время и место проведения митинга будет сообщено позднее и пригласил прийти на мероприятие всех желающих.
Ранее местные СМИ сообщали, что вечером 9 сентября в Улан-Удэ начался стихийный митинг, участники выступили с требованием освободить одного из сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идёт «свергать президента РФ Владимира Путина». Поздно ночью он перерос в требование перевыборов мэра. На площади Советов собралось около 150 человек. Утром 10 сентября митинг продолжился, вышли около десяти человек. Во время несанкционированного митинга в столице Бурятии были задержаны три человека – Баир Цыренов, Дмитрий Баиров и Алексей Ихиритов. У Баира Цыренова и Дмитрия Баирова суды уже прошли: первый оштрафован на 15 тысяч рублей, второго приговорили к пяти суткам ареста. В отношении Алексея Ихиритова расследуется уголовное дело.
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