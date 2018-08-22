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23.08.2018

В УОБО две избирательных кампании, намеченные на 9 сентября, перенесли на «попозже»

Эхирит-Булагатский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе отложен день голосования на выборах депутатов дум Алужинского и Кулункунского муниципальных образований в связи с недостаточным количеством кандидатов. Голосование перенесли на 30 сентября.

Таким образом, сообщает пресс-служба облизбиркома, в единый день голосования 9 сентября 2018 года в Иркутской области, кроме выборов депутатов регионального парламента, должны пройти 163 муниципальные кампании, из которых 99 – по выборам депутатов дум, 63 – глав, а также выборы одного мэра.

Из крупных муниципальных кампаний: на выборах мэра Куйтунского района зарегистрированы девять кандидатов, из которых шесть – самовыдвиженцы, в выборах депутатов думы Тулунского района участвуют 46 претендентов, в выборах думы Мамско-Чуйского района – 32, выборах думы Шелеховского района – 60 кандидатов. Всего на муниципальных выборах 9 сентября будут замещаться 868 депутатских мандатов.

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