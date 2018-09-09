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10.09.2018

В УОБО на выборах в Заксобрание предсказуемо лидирует Кузьма Алдаров

УОБО, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №22 (УОБО), по предварительным данным, с большим отрывом от соперников лидирует вице-спикер ЗС, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма АлдаровЕдиная Россия»). У него 31271 голос.

За безработную Евгению Комиссарову («Справедливая Россия») проголосовали 5480 человек. Помощник депутата Государственной думы Вячеслав Гук (ЛДПР) заручился поддержкой 3735 избирателей.

Водитель Иркутского областного МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Сергей Кириллов («Гражданская платформа») получил 2271 голос, микробиолог ООО «Гротекс» Екатерина Фадеева («Родина») из Пензенской области – 1446.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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