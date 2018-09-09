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10.09.2018

В Усолье Павел Сумароков предварительно выиграл выборы в ЗС у Степана Франтенко

Усольский район, Усолье-Сибирское, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель гендиректора СХПК «Усольский свинокомплекс» Павел Сумароков (КПРФ), по предварительным данным, обходит на выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район) своих конкурентов. У него – 15725 голосов.

С относительно небольшим отрывом за ним идет первый заместитель генерального директора СХПАО «Белореченское» Степан ФрантенкоЕдиная Россия»), набравший 13757 голосов.

Среди остальных кандидатов, предварительно, голоса распределились следующим образом: главврач Усольской городской стоматологической поликлиники Вадим Кучаров (ЛДПР) – 1261, генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» Максим Обухов («Справедливая Россия») – 1245, гендиректор ООО «РосЛесЭкспорт» Сергей Угляница (КПСС) – 385.

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