В Усть-Илимске на выборах в ЗС лидирует председатель гордумы Виталий Перетолчин

Усть-Илимск, Усть-Илимский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №20 (Усть-Илимск и район), по предварительным данным, лидирует председатель думы Усть-Илимска Виталий Перетолчин («Единая Россия»). У него 8465 голосов.

Почти вдвое от него отстает индивидуальный предприниматель из Красноярского края Дмитрий Вычегжанин («Гражданская Платформа»), который набрал 4780 голосов. Еще два индивидуальных предпринимателя – Анна Щекина (ЛДПР) и Александр Вылежанин («Родина») из Пермского края получили поддержку 2055 и 799 избирателей соответственно. За охранника потребкооператива «КООП МОЖАЙСК» из Московской области Сергея Абрамова (КПСС) проголосовали 844 человека.