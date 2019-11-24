В Усть-Куте члены «Единой России» подвели итоги конкурса видеороликов ко Дню матери

Усть-Кут, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутское городское местное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги традиционного конкурса видеороликов ко Дню матери «Мама – главное слово в каждой судьбе».

В конкурсе приняли участие более 20 юных устькутян из школ города и района.

Победителем конкурса стала Диана Пятроните, ее видеоролик о маме, по мнению жюри, признан самым достойным. В семье Диана воспитывается вместе с пятью другими детьми. Ей организаторы вручили грамоту, а остальным конкурсантам – сертификаты участников. На награждении присутствовали мамы и педагоги участников конкурса, все они отметили высокую организацию мероприятия и важность проведения таких конкурсов.

Исполнительный секретарь Усть-Кутского местного отделения партии Елена Липарева отметила, что конкурс видеороликов ко Дню матери прошел в этом году уже третий раз.

– Конкурс «Мама – главное слово в каждой судьбе» мы проводим ежегодно ко Дню матери вот уже третий год. Конкурс всегда находит отклик среди школьников и привлекает жителей. Мамы и учителя отмечают, что идея конкурса им очень нравится, что очень правильно прививать школьникам семейные ценности. Мы рады, что жители одобряют наши мероприятия, а школьники с энтузиазмом снимают интересные видео про своих любимых мам, – сказала Елена Липарева.

Партия «Единая Россия» активно поддерживает мероприятия, направленные на укрепление института материнства и детства. Так, на территории Иркутской области ЕР реализует федеральный партийный проект «Крепкая семья».