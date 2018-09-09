В Усть-Куте и районе на выборах в ЗС лидирует единоросс Магомед Курбайлов

Усть-Кут, Усть-Кутский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионер Магомед Курбайлов («Единая Россия»), по предварительным данным, лидирует на выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №19 (Усть-Кут и район). Он набрал 6373 голоса.

На втором месте (4829 голосов) – генеральный директор ООО «Омфал» Виктор Мукорез («Гражданская Платформа»). За директора ООО «ДИА+» Дмитрия Белякова («Справедливая Россия») пока что проголосовали 1997 человек, за заместителя начальника отдела ООО «Всероссийский комитет граждан за честные выборы» Александра Евдокимова (КПСС) из Москвы – 1015. Бармен ресторана Бизнес-отеля «Дельта» ООО «Гранд Байкал» Марина Покачакова («Родина») получила поддержку 603 человек.