В Усть-Кутском отделении «Единой России» состоялось заседание местного политсовета партии

Усть-Кут, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вчера, 10 декабря, состоялось заседание Усть-Кутского местного отделения партии «Единая Россия» с участием секретаря иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола на площадке местного исполкома. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

В повестке значилось обсуждение итогов работы и реализация партпроектов. Также в рамках политсовета вручен членский билет новому партийцу, депутату думы Усть-Кута Евгению Сурменкову.

Участники заседания обсудили итоги работы местного отделения партии в 2019 году и планы на 2020 год. На политсовете заслушали доклад секретаря местного отделения «Единой России» Владислава Наумова о ходе реализации партийных проектов на территории.

По окончанию заседания политсовета Сергей Сокол ответил на все интересующие вопросы по предстоящим выборам.