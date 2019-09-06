|Политика
|09.09.2019
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В Усть-Удинском районе побеждает действующий мэр Сергей Чемезов
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Усть-Удинский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов выигрывает выборы, будучи кандидатом от «Единой России». Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
По предварительным данным, Сергей Чемезов набирает 66,35% голосов. Коммунист Андрей Огибалов – на втором месте, набирая 18,30%, на третьем месте – самовыдвиженец Николай Голубков, его поддержали 11,84%.
Ещё трое самовыдвиженцев не превысил двухпроцентный порог.