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Политика
08.01.2019

В январе Россию намерен посетить президент Турции

Москва, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении посетить Россию в январе 2019 года. Соответствующую информацию в воскресенье, 6 января, предоставили в пресс-службе политика.

Согласно последним данным, точная дата прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана на территорию России пока не определена, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на другие СМИ.

Напомним, в конце декабря прошлого года турецкий лидер заявил о намерении посетить Москву в ближайшие дни. Тогда политик отметил, что хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы поделиться мнениями насчет ситуации, сложившейся в Сирии.

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