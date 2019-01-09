|Политика
|08.01.2019
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В январе Россию намерен посетить президент Турции
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Москва, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении посетить Россию в январе 2019 года. Соответствующую информацию в воскресенье, 6 января, предоставили в пресс-службе политика.
Согласно последним данным, точная дата прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана на территорию России пока не определена, сообщают «
Напомним, в конце декабря прошлого года турецкий лидер заявил о намерении посетить Москву в ближайшие дни. Тогда политик отметил, что хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы поделиться мнениями насчет ситуации, сложившейся в Сирии.
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