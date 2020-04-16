В Заксобрании Приангарья наметился альянс «Единой России» и малых фракций

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области продолжается консолидация деятельности различных политических фракций. Единственная партия, которая выбивается из этого процесса – КПРФ.

Яркий пример этой тенденции – избрание на пост вице-спикера областного парламента Ларисы Егоровой из «Справедливой России», состоявшееся в ходе сессии ЗС 15 апреля.

Напомним, при избрании текущего созыва областного парламента КПРФ удалось достичь очень высоких результатов. Компартия получила 18 мандатов – на один больше, чем «Единая Россия». Однако уверенность в поддержке губернатора сыграла злую шутку – коммунисты не захотели договариваться с другими фракциями, включая «партию власти». В результате им после цикла тайных голосований на установочной сессии достался один пост вице-спикера, отданный Ольге Носенко, и один пост председателя комитета, доставшийся Роману Габову.

За прошедшие с тех пор полтора года в областном парламенте происходили некоторые перестановки – несколько депутатов сменились, но существенных кадровых изменений не происходило. Неизбежными они стали, когда занимавший пост председателя областного парламента Сергей Сокол сдал мандат, чтобы занять кресло в Государственной Думе. За пост спикера традиционно боролись представители крупнейших фракций – вице-спикер Александр Ведерников от «Единой России» и Андрей Андреев от КПРФ. И снова коммунисты проиграли.

В результате освободилось кресло вице-спикера. И на сессии 15 апреля встал вопрос – кто именно его займет. Александр Ведерников зачитал обращение от представителей всех фракций и депутатских объединений, кроме КПРФ, о выдвижении на эту должности Ларисы Егоровой.

Антон Романов заявил об «ущемлении прав самой большой фракции»:

– Мы эти бюллетени даже в руки брать не будем, – заявил он, – и участвовать в этом фарсе – тоже.

– Самая большая фракция ЗС представлена на руководящих постах только тремя депутатами, – сокрушался его коллега по фракции Андрей Маслов.

– Вся моя работа у вас на виду – кому-то она нравится, кому-то – нет, – заявила в своем выступлении перед коллегами сама Лариса Егорова. – Я никогда не строила свою работу по партийной принадлежности. Не хотелось бы, чтобы малые фракции стали предметом торга между двумя крупными фракциями.

Судя по тому, что в голосовании по вопросу избрания вице-спикера приняло участие на 10 человек меньше, чем в предыдущем, где речь шла о согласовании кандидатуры Константина Зайцева на пост председателя правительства, часть коммунистов все же сдержала обещание и бюллетеней в руки не взяла.

Но такой демонстративный демарш вместо попытки договориться и достигнуть консенсуса коммунистам традиционно не помог. В поддержку кандидатуры Ларисы Егоровой проголосовали 26 депутатов при необходимых 23-х. Это в очередной раз продемонстрировало, что согласованные действия «Единой России» и малых фракций играют куда большую роль, чем бравирование КПРФ своей победой на выборах полуторагодичной давности.

– Многие говорили, что работа Законодательного собрания с уходом Сергея Сокола и назначением Александра Ведерникова может быть разбалансирована. Но сейчас мы видим, что ЗС в сложной ситуации работает системно и конструктивно под руководством последнего. Видим усиление и системную работу фракции «Единая Россия», которая не только занимается реализацией конкретных инициатив, но и ведет серьезную межфракционную работу, от которой дистанцировалась только одна фракция – это фракция КПРФ, – отмечает политолог Владислав Шиндяев.

Между тем малые фракции на сессии 15 апреля еще больше укрепили свои позиции. Поскольку Лариса Егорова стала вице-спикером, вакантным оказался пост председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями. На этот пост избрали представительницу фракции «Гражданская платформа» Ольгу Безродных. А Дмитрий Тютрин от ЛДПР занял пост заместителя председателя комитета по социально-культурному законодательству, который ранее занимала Ольга Безродных.

– Произошедшие кадровые изменения на 29-й сессии Законодательного собрания стали показательными в нынешней расстановке политических сил, – говорит вице-спикер Кузьма Алдаров. – Теперь мы можем говорить о балансе – на ключевых постах представители разных партий. Кандидатуры Ларисы Игоревны Егоровой, Ольги Владимировны Безродных были предложены как раз всеми малыми фракциями и депутатскими группами. «Единая Россия» поддержала это решение. Против была только фракция КПРФ, а их, как вы знаете, в парламенте было большинство до последнего времени. Тем не менее, им не удалось перетянуть чашу весов на свою сторону. Взаимодействие с малыми фракциями, которое сейчас ведет «Единая Россия», на мой взгляд, конструктивно сказывается на работе парламента в целом.

Вице-спикер не случайно говорит «до последнего времени» – сейчас уже сложно называть фракцию КПРФ самой большой в областном парламенте – за последнее время ее покинули уже два депутата. Сначала это сделал предприниматель Евгений Сарсенбаев. А как раз на минувшей сессии о выходе из фракции сообщил еще и Денис Шершнев.

Кроме того, член фракции КПРФ Александр Белов вошел в депутатскую группу «Развитие региона» в Заксобрании. По заявлению, поступившему от руководителя группы Александра Битарова, он принят в состав объединения 14 апреля. Таким образом, он стал четвертым представителем фракции КПРФ, который вошел в эту группу. При этом двое из них уже вышли из фракции. Также в группу входит депутат Антон Романов.

– Произошедшие кадровые перестановки говорят, что в Законодательном собрании сложилась ситуация, когда практически все фракции и депутатские группы научились договариваться для решения значимых вопросов, – отметил Владислав Шиндяев. – Это очень важно, особенно в нынешней сложной для региона ситуации. И даже малые партии сегодня усиливают свои позиции, работая конструктивно. Если политические партии ведут работу во благо Иркутской области, то им и дают определенные посты. Выбор в качестве вице-спикера Ларисы Егоровой – результат ее системной работы и включенности в конструктивное решение большинства вопросов, принимаемых региональным законодательным органом. Для большинства депутатов оказалось очевидным, что такое решение будет полезно с точки зрения эффективности работы Законодательного собрания. И самое главное – сейчас выстраивается баланс интересов, который позволяет вести полностью конструктивную работу всего Законодательного собрания. Отстраивается механизм принятия всех необходимых решений для запуска перспективных процессов развития региона. Единственные, кто не включился в эту работу – члены фракции КПРФ. И именно это вызывает недовольство и разочарование многих ее членов, которые своими голосами все же поддерживают необходимые законы. И по результатам голосований, в том числе по назначению Константина Зайцева, мы видим, что большинство депутатов – две трети – настроено именно на конструктив. Они понимают, что нужно сегодня отбросить в сторону личные амбиции, межфракционные войны и работать конструктивно. Поэтому остальные фракции между собой договорились. Что же касается депутатов фракции КПРФ, то, не видя положительной динамики, не будучи услышанными, они не просто разочарованы – некоторые принимают достаточно жесткие меры, вплоть до выхода из фракции.

Между тем источник в «Сером доме» сообщает, что в ближайшее время в Законодательном собрании может появиться должность еще одного вице-спикера. Есть вероятность, что этот пост займет представитель «Единой России».