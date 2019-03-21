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21.03.2019

В ЗС Приангарья внесут законопроект, позволяющий голосовать на выборах людям под домашним арестом

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Облизбирком готовится внести в ЗС Приангарья законопроект, позволяющий голосовать на выборах людям под домашним арестом.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии, 21 марта состоялось ее заседание под председательством Ильи Дмитриева.

На нем, в том числе, принято решение внести в Законодательное собрание Иркутской области проект документа, приводящий в соответствие региональное законодательство о выборах с федеральным.

Поправки направлены на обеспечение активного избирательного права людям, которые находятся под домашним арестом, что исключает для них возможность личного посещения избирательного участка. Они смогут подать заявление в участковую комиссию и проголосовать дома. Помимо этого, корректировки коснулись предельного размера расходов на финансирование кампании при проведении выборов в сельском поселении в случае, когда кандидат не открывает специальный счет, его расходы теперь не могут превышать 15 тысяч рублей (ранее порог составлял пять тысяч).

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