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16.05.2018

Вадим Семенов, Виктор Побойкин и Алексей Козюра идут на праймериз «Единой России» единой командой

Черемхово, Черемховский район, 16.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Мэры Черемхово Вадим Семенов и Черемховского района Виктор Побойкин, а также депутат Законодательного собрания Алексей Козюра 15 мая подали документы на участие в праймериз «Единой России» по Черемховскому избирательному округу.

Напомним, по итогам предварительного голосования партия определит своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание Иркутской области, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Вадим Семенов и Алексей Козюра намерены войти в Черемховскую региональную группу и участвовать в выборах по «партийному списку» «Единой России», Виктор Побойкин – по одномандатному округу и в составе региональной группы.

- Решение было взвешенным, обдуманным. Что касается меня, то мое участие в выборном процессе связано только с огромным желанием поддержать, во-первых, партию «Единая Россия», членом которой я являюсь, которой я верю, служу. Поэтому совершенно уверен в том, что на территории города Черемхово победит «Единая Россия», - прокомментировал мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов. – Второй мотив, который меня побуждает к участию, безусловно, это поддержка моих друзей: самого близкого друга, коллеги Виктора Побойкина, с которым я по жизни иду и буду идти, надеюсь, до конца. И моего друга, моего однокашника, с которым я тоже очень давно знаком, мы и учились вместе – Алексея Козюру. Он сейчас представляет нашу территорию в Законодательном собрании, хорошо знает все наши проблемы, нужды и планы. Вот вместе с ними я стал плечом к плечу, чтобы поддержать, чтобы нас поддержали жители Черемхово, потому что у нас есть вопросы по сегодняшней ситуации в области. Мы бы хотели менять ее в лучшую сторону.

Виктор Побойкин отметил, что у Черемхово и Черемховского района – общие интересы. Территории вместе развиваются и заинтересованы в том, чтобы на региональном уровне представлять свои интересы консолидировано.

- Мы открыто говорим о том, что поддерживаем друг друга. Потому что уже больше пяти лет вместе работаем на общей территории. И убежден, что наша связка – самая эффективная в Иркутской области и будет такой еще пять лет, - сказал Алексей Козюра.

Напомним, в 2017 году городу Черемхово по ходатайству мэра Вадима Семенова был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Такую просьбу мэр высказал во время личной встречи с президентом страны Владимиром Путиным 4 августа 2017 года в Танхое (Республика Бурятия), где проходило совещание по ликвидации последствий пожаров в Иркутской области и Республике Бурятия, в результате которых сотни жителей регионов остались без жилья. По мнению Вадима Семенова, Виктора Побойкина и Алексея Козюры, новые экономические проекты в Черемхово послужат драйвером развития всей территории города и района. «Людям нужны рабочие места, высокая зарплата, а без развития существующих производств и создания новых это сделать невозможно», - говорит Алексей Козюра.

 

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