Валерий Рашкин: 37% россиян готовы выйти на улицы против пенсионной реформы

Иркутск, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По последним опросам около 37% россиян готовы выйти на улицы, выступая против пенсионной реформы. Об этом 1 сентября в Иркутске на международной конференции «Альтернативы социально-экономического развития на региональном уровне» заявил депутат Госдумы, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

Он отметил, что ранее не более 7% россиян было готово к массовым протестам в отношении действующей власти. Парламентарий также отметил значимость замечаний, направленных к парламентским слушаниям по пенсионной реформе губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Напомним, что планы властей Российской Федерации по изменению срока выхода на пенсию вызывают резкое отторжение в обществе, в экспертных кругах. Так, например, представляющий КПРФ депутат Госдумы Михаил Щапов считает , что для решения проблемы дефицита ПФР есть другие выходы. Ему видится, что нужно увеличивать бюджетные вливания в ПФР, который уже сейчас на 40% дотируется из федеральной казны. Парламентарий настаивает на том, что правительство РФ должно отозвать законопроект и полностью пересмотреть налоговую и бюджетную политику. Её приоритетом должно стать получение дополнительных доходов от непроизводящих отраслей и богатейших граждан и перераспределение их в пользу пенсионеров и беднейших слоев.

Михаил Щапов считает 29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил о смягчении пенсионной реформы – женщинам «скостили» возраст выхода на пенсию с 63 до 60 лет, также глава государства пообещал всем поблажки.

Заметим, что последний раз референдум в России проводился в 1993 году, уже после чего была принята действующая российская Конституция. Формально он назывался «всенародным голосованием», чтобы обойти требование закона «О референдуме РСФСР» и утвердить назревшие на тот момент правовые основы под изменившимся социально-экономическим и политическим укладом в государстве Россия, бывшей республике СССР.

Между тем, в Иркутской области зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума РФ по вопросам пенсионной реформы . Подгруппа будет сбирать подписи за формулировку вопроса в так называемой «алтайской» редакции – и неизбежно конкурировать с другими, идеологически близкими группами противников повышения пенсионного возраста. Впрочем, этот процесс «размывания голосов» будет происходить по всей стране, делая идею проведения референдума почти несбыточной. Группа предложила вопрос для проведения референдума в следующей формулировке: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».