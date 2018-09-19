Валерия Хайдукова избрали заместителем председателя комитета по собственности ЗС Приангарья

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Определен состав комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.

На первом заседании комитета представитель фракции КПРФ Валерий Хайдуков был назначен заместителем председателя комитета. Ранее на сессии председателем комитета был избран Николай Труфанов.

В состав комитета также вошли: Виктор Кондрашов (КПРФ), Ольга Носенко (КПРФ), Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Нина Чекотова (Единая Россия), Денис Шершнев (КПРФ).