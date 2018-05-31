Важные в работе муниципалитетов Приангарья вопросы обсудили на семинаре ЗС в Тайшете

Тайшет, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), – На семинаре для депутатов районных дум и дум поселений Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов, организованным Законодательным собранием Иркутской области 30 мая, выступили докладчики с информацией, наиболее актуальной для слушателей. Модератором семинара выступила заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, сообщает пресс-служба ЗС. Начальник управления сводного бюджетного планирования министерства финансов Андрей Батюнин рассказал об исполнении местных бюджетов по доходам. Всего в прошлом году в муниципальные бюджеты поступило 1,6 млрд рублей от налогов по «упрощенке», из них 1,3 млрд – в городские округа. Андрей Батюнин рекомендовал муниципальным образованиям вести работы по недоимке УСН, а также делать анализ уплаты от организаций налогов, сопутствующих налогу на доходы физлиц, чтобы выявлять «серые» схемы выплаты зарплат. Кроме того, необходимо повышать качество планирования, чтобы своевременно закладывать необходимые расходы в бюджетах. И.о. мэра Чунского района Алексей Емелин рассказал, что арендатором обширной площади лесов для вырубки в Чунском районе является группа «Илим», однако зарегистрирована она в Братске, где и платит НДФЛ. Андрей Батюнин пояснил, что если в Чунском районе не создано стационарных рабочих мест, то компания действительно может платить налоги по месту регистрации. Наталья Дикусарова предложила собрать отдельное совещание по данной теме, чтобы рассмотреть возможность увеличения помощи муниципальному образованию от компании в рамках соглашения о социальном партнерстве. Заместитель начальника отдела по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении правового управления ЗС Екатерина Аксенова рассказала участникам семинара об изменениях федерального и областного законодательства в сфере местного самоуправления, в частности о необходимости представления сведений о доходах и расходах. В законодательстве теперь также закреплен институт старост в сельских поселениях, которые не могут быть работниками органов местного самоуправления. Екатерина Аксенова также напомнила о тенденции к объединениям поселений с малой численностью в целях ускорения социального-экономического роста поселений. Механизм реорганизации и упразднения населенных пунктов проработан и успешно применяется. Об участии муниципальных образований в государственных программах рассказал начальник отдела стратегического и целевого планирования в управлении стратегического планирования министерства экономического развития Иркутской области Илья Трифонов. Он напомнил, что освоение бюджетных средств реализуется через 19 госпрограмм. Глава Тайшета Александр Заика обратил внимание на проблему с реализацией программ по формированию комфортной городской среды. До муниципалитетов долго не доводили сведения о том, на какую сумму сможет рассчитывать каждый из них. В результате МО затратили серьезные средства на разработку проектов благоустройства, которые они не смогут реализовать, поскольку доведенных до них средств на это не хватит. Наталья Дикусарова подтвердила, что эта проблема остро стоит во всех муниципалитетах и рекомендовала правительству в ручном режиме решать вопрос с каждым МО, дав им возможность реализовать свои проекты. Представители муниципальных образований также подняли вопрос о нехватке собственных средств на разработку проектно-сметной документации объектов, которая необходима, чтобы заявиться в госпрограмму. Наталья Дикусарова предложила вернуться к обсуждению проектов повторного применения и обсуждению других возможностей, которые позволили бы удешевить ПСД. Начальник управления развития системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области Владимир Погорелов выступил с докладом о состоянии медицинской отрасли. Он рассказал, что финансирование сферы ежегодно растет: в 2017 году затраты составили 48,1 млрд рублей, в 2018 – 55,6 млрд. В том числе, растут расходы на капитальный ремонт и строительство объектов в здравоохранения: 1,5 млрд в 2017 году, почти 2 млрд в текущем году. По инициативе депутатов Законодательного собрания разработана отдельная подпрограмма по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, составлен рейтинг муниципальных образований, в соответствии с которым будет планироваться строительство. Также по настоянию депутатов областного парламента в 2017 году были предусмотрены средства на приобретение 103 машин скорой помощи, в этом году – средства еще на 67 автомобиля. Самой острой проблемой остается нехватка кадров, однако в последние годы удалось остановить отток, в 2016 году число врачей в Иркутской области выросло на 80, в 2017 – на 146. Участники семинара задавали вопрос об очередности строительства ФАПов, об уровне заработной платы медработников, о перспективах реализации программы «Земский фельдшер», о закупке медицинского оборудования, о прохождении медосмотров педагогами и другие. Начальник отдела коммунальных систем в управлении коммунальной инфраструктуры МинЖКХ Иркутской области Игорь Кузнецов рассказал, что в рамках госпрограмм, в частности программы «Чистая вода», осуществляются мероприятия по реконструкции и строительству очистных сооружений, сетей, водозаборов, водонапорных башен, а также разработка проектно-сметной документации на такие объекты, приобретение водовозных машин. Так, в Нижнеудинском районе предусмотрена реконструкция водозабора, в Чунском районе – разработка ПСД для строительства насосной станции. Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов выступил с докладом о реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство». Он рассказал об объемах финансирования для каждого из трех районов и о тех объектах, которые будут построены или отремонтированы, в частности, обход поселка Байроновка в Тайшетском районе, участок автодороги «Нижнеудинск – Боровинок – Алзамай», также экспертизу проходит документация по строительству дороги «Тайшет – Шиткино – Шелаево». Всего на автодороги регионального значения в областном бюджете предусмотрено 8,15 млрд рублей. Многих участников семинара волновала проблема разрушения автодорог большегрузами, в частности, речь идет о дороге «Тайшет – Чуна – Братск». Наталья Дикусарова отметила, что по ее инициативе на сессии Законодательного собрания был принят парламентский запрос относительно этой дороги. В связи с этим она попросила Минстрой организовать рабочее совещание с участием компаний-владельцев большегрузов. О развитии региональной системы образования доложил заместитель министра образования Иркутской области Евгений Торунов. Он рассказал, что в Иркутской области выполнена задача по обеспечению местами в детских садах детей в возрасте от трех до семи лет, теперь необходимо обеспечить местами детей до трех лет. Он также обратил внимание на особенность сети общего образование в регионе: 475 школ, то есть больше половины от общего числа, находятся в сельской местности, из них 327 являются малокомплектными. Серьезной проблемой остается отсутствие канализаций в школах и детсадах на селе. Так же остро стоит проблема отсутствия высокоскоростного Интернета во многих сельских учебных заведениях, что ограничивает доступ учеников к информации. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова рассказала о новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2019 года сбором, вывозом и утилизацией отходов, в соответствии с требованиями федерального законодательства, будет заниматься региональный оператор. Напомним, для Иркутской области таких оператора определено два – для северной и южной части региона. В настоящее время они рассчитывают тариф, который будет представлен для обоснования в службу по тарифам Иркутской области. Всего в Иркутской области ежегодно образуется 1,3 млн тонн отходов. Лицензированные полигоны ТБО, всего 23, есть только в 15 муниципальных образованиях. Таким образом, существует потребность в строительстве еще 40 полигонов. Старший помощник Тайшетского межрайонного прокурора Наталья Струкова обратила внимание участников семинара на необходимость работы по совершенствованию и упорядочиванию муниципальной нормативно-правовой базы. По ее словам, число нарушений при разработке нормативных правовых актов муниципальными образованиями, не снижается, среди них – несвоевременное приведение в соответствие с федеральным и областным законодательством, выход за пределы своих полномочий и другие. В конце семинара главы муниципальных образований обратились к Наталье Дикусаровой с просьбой инициировать корректировку областного бюджета с целью выделения финансовой помощи местным бюджетам. Такая помощь необходима в связи с решением о доведении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, а также с решением Конституционного суда РФ о начислении районных и северных коэффициентов на оклад. Вице-спикер ЗС ответила, что письмо о необходимости корректировки в июне уже направлено областным парламентом в адрес губернатора. Подводя итоги семинара, она поблагодарила докладчиков и участников за активную работу и конструктивный диалог. – Все озвученные вопросы будут внесены в протокол и взяты в работу. Материалы, представленные сегодня докладчиками, для удобства органов местного самоуправления будут размещены на сайте Законодательного собрания, – отметила Наталья Дикусарова. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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