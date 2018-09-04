Москва, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Верховный суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу Эдуарда Дикунова на решение Иркутского областного суда.

Напомним, действующий депутат Законодательного собрания Приангарья оспаривал в суде решение Иркутской городской ТИК №2 об отмене его регистрации в качестве кандидата на предстоящих 9 сентября выборах в областной парламент. Избирательная комиссия свое решение обосновывала тем, что более 10% подписей, собранных в поддержку кандидата, признано недействительными.

Иркутский областной суд отказал депутату в иске против ТИК. Эдуард Дикунов направил апелляционную жалобу в Верховный суд РФ. Согласно данным, опубликованным на сайте Верховного суда, заседание по этому делу состоялось 4 сентября. В результате решение суда первой инстанции оставлено без изменений.