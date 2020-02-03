Выборы главы Голоустненского МО Иркутского района проведут 22 марта

Иркутский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Выборы нового главы Голоустненского муниципального образования назначены на 22 марта 2020 года. Решение об этом приняли депутаты местной думы в связи с досрочным прекращением полномочий главы Михаила Соболева, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

– Голосование будет проводиться в помещениях участковой избирательной комиссии №763 и №764, расположенных на территории Голоустненского муниципального образования. Эти УИКи начнут работу с 13 марта, там местные жители смогут ознакомиться со списками избирателей, – рассказал председатель Иркутской районной ТИК Александр Машкин.

Выдвижение в кандидаты на должность главы Голоустненского муниципального образования уже ведется.

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Документы принимает ТИК района по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 12.