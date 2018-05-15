Выборы главы Онгурёна после гибели Кирилла Гаврилова наметили на сентябрь

Ольхонский район, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Досрочные выборы главы Огурёнского муниципального образования Ольхонского района планируется провести 9 сентября 2018 года. Напомним, бывшего главу посёлка Кирилла Гаврилова нашли мёртвым в конце марта этого года.

Всего на 9 сентября, как сообщается в документах облизбиркома, планируется провести выборы в 169 поселениях. Голосовать местные жители будут как за глав поселений, так и за депутатов дум.

Избирательные кампании планируется провести в Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Бодайбинском, Боханском, Братском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Катангском, Качугском, Киренском, Куйтунском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Удинском, Чунском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском районах, а также в Саянске и Усолье-Сибирском.

Отметим, 9 сентября в Иркутской области пройдут и выборы в Законодательное собрание региона.