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10.09.2018

Выборы мэра Куйтунского района выигрывает единоросс Алексей Мари

Куйтунский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 сентября проводили не только выборы в Законодательное собрание региона, но и муниципальные кампании. В Куйтунском районе мэром, по предварительным данным, избран представитель «Единой России» Алексей Мари.

Кандидат, по данным «ГАС.Выборы» набрал 41,17% голосов. На втором месте ­– кандидат от КПРФ Галина Манух, ранее уже занимавшая пост мэра. За неё проголосовали 32,26%. Полномочия Галины Манух в качестве главы Куйтунского муниципального образования прекратились 22 сентября 2017 года.

На третьем месте – самовыдвиженец Андрей Полонин, набравший 17,25%. Остальные кандидаты набрали не больше 2,66% голосов.

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