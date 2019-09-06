Выборы в Тулуне: Юрий Карих одерживает победу

Тулун, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тулуна Юрий Карих выигрывает выборы мэра в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».

За него, предварительно, проголосовали 43,61%. Второе место остается за коммунистом Александром Кутковым, которого поддерживают 24,84% избирателей.

Представитель ЛДПР Вадим Красных набирает 13,55%, самовыдвиженки Светлана Васильева и Екатерина Горбунова – 11,16% и 2% соответственно.

Напомним, Юрий Карих выиграл досрочные выборы мэра Тулуна в 2014 году, после того как его полномочия на предыдущем сроке были прекращены из-за вступления в силу приговора за мошенничество. Тогда на выборы он пошёл от партии «Единая Россия».

В этом году Тулун сильно пострадал из-за наводнения, мэру города из-за несвоевременного оповещения населения о ЧС прокуратура Иркутской области внесла представление.