Выдвижение кандидатов в Заксобрание Иркутской области завершится 20 июля

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Облизбирком 9 июня утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Об этом сообщается на странице облизбиркома в соцсети «Фейсбук».

В документе отражены основные сроки избирательных действий. Так, до 18 часов 20 июля должно завершиться выдвижение кандидатов и списков кандидатов. Документы на регистрацию кандидатам необходимо представить не позже 25 июля.

До 9 августа должна быть проведена жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади. К 17 августа будут изготовлены избирательные бюллетени.

Голосование на этих выборах пройдет 9 сентября 2018 года.