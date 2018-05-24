Выездной прием провели единороссы в Жигаловском и Качугском районах

Жигаловский район, Качугский район, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Жигаловском и Качугском районах прошли выездные приемы иркутской регприемной «Единой России» 21 и 22 мая. Жители северных территорий ждут областного закона о присвоении звания «ветеран труда», сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Сотрудники приемной Людмила Киреева и Константин Филиппов в ходе двух приемов рассмотрели обращения от 23 человек. Одним из наиболее частых вопросов касался звания «Ветеран труда» и областного закона, вступления в силу которого ждут многие пенсионеры. Им рекомендовано дождаться принятия закона Иркутской области о присвоении звания «Ветеран труд» и его официального опубликования.

В поселке Жигалово людей беспокоят вопросы строительства дошкольного учреждения, вместо старого детсада. Дело в том, что строительство было начато, и затем приостановлено.

Молодые специалисты, развивающие культуру на селе, интересовались возможностью выделения подъемных, а директор школы искусств рассказала, что районному учреждению необходимо оснащение музыкальными инструментами.

Ветеран труда поставила проблемы медобслуживания в районе, реформ в образовании и здравоохранении, открытия гериатрического центра в Братске, целесообразности схемы, при которой судмедэксперт из поселка Качуг должен выезжать на освидетельствование в Жигаловский район. Опекун пятерых детей рассказала, что при переселении из ветхого жилья получила квартиру, в которой невозможно проживать. Она также была проконсультирована по выплатам на детей-сирот.

Волнуют жителей Жигалово вопросы трудоустройства, повышения пенсионного возраста, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, газификации поселка. Жители поселка Бильчир попросили содействия в приобретении машины для подвоза воды МУП ЖКУ. Глава села Знаменка поставил вопрос строительства спортивной площадки или спортзала в школе.

В Качугском районе на прием приехали и жители близлежащих сел и деревень. Так, жительница деревни Зуево рассказала о трудовых разногласиях и земельных спорах. Жители села Заречное пожаловались, что невыгодно сдавать молоко, поскольку закупочная цена составляет всего 16 рублей и не поднималась более четырех лет, в то время как в других регионах эта цифра достигает 23-29 рублей. Фермеры неоднократно обращались в профильные ведомства, но вопрос не решается.

Жительнице поселка Большой Косогол понадобилась консультация по вопросу о признании отцовства. Ей рекомендовано обратиться в Качугский районный суд с исковым заявлением. Житель села Харбатово участвует в программе «Социальное развитие села», но жилищную субсидию по этой программе так и не получил. По этому обращению будет направлен запрос в региональный Минсельхоз.

В самом поселке Качуг на прием пришли молодые медики с вопросами о жилье, подъемных и о программе «Земский доктор». Жителей также волнуют вопросы капремонта, механизма признания дома аварийным. Все полученные обращения приняты в работу.