Выездной прием в Госпитале ветеранов войн провели иркутские единороссы

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Выездной прием в иркутском Госпитале ветеранов войн провели представители реготделения «Единой России». Жители со всей области, проходящие лечение в медучреждении, имели возможность решить свои личные вопросы, не отходя далеко от палат, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Так, жительница Слюдянки, инвалид второй группы и ветеран труда, рассказала о том, что люди выступают против нынешнего проекта строительства федеральной дороги по берегу Байкала. Эту информацию решено довести до депутата Госдумы Николая Николаева, а также провести переговоры с органами МСУ для исправления ситуации.

Жительница Иркутска просила содействия в признании многоквартирного дома аварийным. Другая иркутянка рассказала, что платит взносы за капремонт дома, который признан аварийным.

За консультацией обратилась жительница Саянска. Она просила проинформировать ее о том, каким должно быть расстояние от жилых домов до места парковки. Женщина рассказала, что жильцы ее дома ставят машины прямо под окнами.

В интересах отца – участника Великой Отечественной войны – обратилась иркутянка, проходящая лечение в госпитале. По словам заявительницы, родственники оформили право получения пенсии за него, а также вселили посторонних людей в квартиру, приобретенную им по ветеранскому сертификату. По этому обращению будет направлен запрос в прокуратуру.

Инвалид из Тайшета консультировалась по поводу протезирования зубов. Она также пожаловалась, что дом 1929 года постройки, в котором проживает ее дочь, признан аварийным, но до сих пор не расселен. По этому обращению будет направлен запрос в администрацию города.

Жительница поселка Чунский Чунского района поставила вопросы качества дорог и уличного освещения в поселке. Это обращение будет переадресовано депутату Заксобрания Наталье Дикусаровой.

Пациент из поселка Михайловка Черемховского района обратился по проблеме обеспечения льготными медпрепаратами, которые не вошли в заявку на текущий год. Для решения его проблемы будут проведены переговоры с главным врачом центральной райбольницы.

Жительница Нижнеудинска пожаловалась на условия в бывшей железнодорожной, а ныне в центральной районной больнице. Эта информация будет также доведена до депутата Заксобрания по Нижнеудинскому округу Тимура Сагдеева и до регионального Минздрава.

Фото пресс-службы ИРО ВПП ЕР

Кроме того, пациенты-иркутяне задавали вопросы о стоимости проезда в общественном транспорте, о работе управляющих компаний, об обеспечении лекарствами.

Также на приеме побывали жители Ангарска, Черемхово, села Оек Иркутского района и поселка Новочунка Чунского района. Всего в этот день были приняты 22 человека. Все они получили ответы-консультации. По нескольким обращениям будут направлены запросы в органы местного самоуправления и региональное правительство.