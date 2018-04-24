Выездной прием жителей Черемховского района провела «Единая Россия»

Черемховский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По вопросам здравоохранения, пенсионного обеспечения, трудоустройства, жилья и ЖКХ обратились в «Единую Россию» жители Черемхово и поселка Михайловка в ходе выездного приема 23 апреля.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, 80-летний инвалид, проживающий в Черемхово, не может получить положенные ему медицинские препараты. Этот вопрос был решен оперативно, подключен областной Минздрав, необходимый препарат был найдет в другом городе – 25 апреля его доставят в Черемхово. С похожей проблемой пришла на прием жительница Свирска. Она рассказала, что ее мать получает льготные лекарства, с приобретением которых тоже возникли проблемы. Женщина также проконсультировалась об улучшении жилищных условий для многодетной семьи.

Кроме того, 47-летняя жительница Черемхово безуспешно пытается найти в городе работу вахтера. Состояние здоровья заявительницы не позволяет ей другие виды деятельности. Но именно этих вакансий в городе нет. Еще одна жалоба поступила на увольнение по собственному желанию под давлением работодателя.

Фото пресс-службы ЕР

Жители Михайловки обращались по вопросам определения статуса реабилитированного, ветерана труда, с жалобами на «Иркутскэнергосбыт» в вопросе оплаты общедомовых нужд и на управление соцзащиты, которое не перечисляет компенсацию за оплату электроэнергии.

Также 77-летняя женщина-инвалид из Михайловки пришла на прием сразу по нескольким вопросам – по оплате ЖКУ, компенсации по оплате коммунальных услуг ветерану труда и инвалиду, с сообщением об отсутствии горячего водоснабжения в летний период, а также с вопросом о работе с ветеранами войны и труда. Женщина рассказала, что люди остро нуждаются во внимании и уважении. По этому вопросу была организована встреча заявительницы с руководителем Совета ветеранов, которая рассказала ей о тематике и местах проводимых мероприятий, и пригласила принять в них участие.

Также обращались в Михайловке граждане по вопросам о возврате льгот на проезд студентам, по проверке очередности на жилье, о зарплате в бюджетной сфере. По обращениям, принятым в работу, будут подготовлены запросы в профильные органы региональной власти и в надзорные структуры.