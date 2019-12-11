Виктор Ешеев: в проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет изысков

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет никаких изысков и поправки депутатов думы неуместны. Об этом 11 декабря журналистам заявил вице-мэр Виктор Ешеев.

Он отметил, что источником финансирования поправок депутатов являются социально-значимые статьи расходов. В частности, 140 миллионов рублей из 318 предлагается снять с финансирования пассажирских перевозок. Это приведёт, по словам вице-мэра, к сокращению перевозок в два раза.

– Я понимаю, что депутаты на общественном транспорте не ездят, но это социально важное направление, – подчеркнул Виктор Ешеев. – При этом уменьшится и количество рабочих мест.

Он напомнил, что городские власти уже много лет удерживают цену на муниципальный транспорт в размере 15 рублей.

– К мэру постоянно приходят перевозчики с предложением увеличить её, но он отказывает, так как у нас много студентов, пенсионеров, малообеспеченных граждан, – сообщил вице-мэр.

Кроме того, предлагается сократить средства на содержание дорог. Виктор Ешеев отметил, что городская КСП несколько лет рекомендует увеличить эту сумму до 2 млрд рублей. Но с 2013 года она составляет около миллиарда. Также предлагается сократить расходы на ливневку, на проекты, по которым ожидается софинансирование федерации и области и так далее.

Между тем, по предлагаемым к финансированию объектам нет проектно-сметной документации, что приведёт к нарушению бюджетного законодательства.

– Если бы было больше денег – мы бы заложили, но сейчас их нет, в существующих условиях подготовлен максимально сбалансированный социально ориентированный проект бюджета, – резюмировал Виктор Ешеев.

Напомним, 28 ноября депутаты думы Иркутска отклонили проект бюджета города на 2020 год, отправив документ на доработку. Несмотря на то, что проект бюджета прошел публичные слушания, его рассмотрели и одобрили на профильной комиссии, он получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты города и прокуратуры, депутаты посчитали, что бюджет «сырой» и его требуется пересмотреть.

Поправки от народных избранников в администрации ждали почти 1,5 недели, в результате 9 декабря депутаты направили свои предложения в мэрию.

Спикер думы Дмитрий Ружников прокомментировал позицию своих коллег и заявил, что депутаты готовы будут рассмотреть вопросы финансирования тех направлений, которые «пострадали» от поправок. К этим строкам расходов предлагается вернуться в марте 2020 года. Представляя поправки, спикер выразил надежду, что бюджет будет принят на внеочередном заседании.

Оно, кстати, намечено на 13 декабря.