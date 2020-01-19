Виктор Кондрашов покинул пост руководителя Корпорации развития Иркутской области

Бурятия, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МВД Бурятии подало в суд исковое заявление к члену Совета федерации от Иркутской области Вячеславу Мархаеву о защите деловой репутации. Поводом стало выступление политика 25 сентября 2019 года на заседании Совета федерации. Полиция просит признать сведения, высказанные сенатором, не соответствующими действительности и публично их опровергнуть. Об этом сообщает газета «Коммерсант».