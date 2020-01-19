|Политика
|20.01.2020
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Виктор Кондрашов покинул пост руководителя Корпорации развития Иркутской области
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Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат регионального парламента Виктор Кондрашов ушел с поста генерального директора Корпорации развития Иркутской области, сообщили Телеинформу в пресс-службе областного правительства.
Этот пост Виктор Кондрашов занимал с января 2019 года. Известно, что вместо него КРИО возглавит Артем Романчугов. Ранее он работал исполнительным директором «Лаборатории цифровых технологий проектирования». Отмечается, что Артем Романчугов будет уже 10-м руководителем КРИО с 2013 года.