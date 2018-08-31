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01.09.2018

Виктор Кондрашов прокомментировал обвинение прокуратуры в свой адрес

Иркутск, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Зампред правительства Приангарья Виктор Кондрашов на своей странице в Фэйсбуке прокомментировал обвинение прокуратуры региона в том, что он представил недостоверные сведения о доходах.

Виктор Кондрашов записал видеообращение к избирателям, в котором, в частности, говорится, что в связи с этим инфоповодом ему поступают предложения «сняться с выборной кампании».

– Мне сложно комментировать эти все предложения, но основа их состоит лишь в том, что нас боятся, потому что мы вытащили всю правду наружу и ее надо заткнуть каким-то образом. И если уж любыми способами меня попытаются «упечь» или «укатать», как у нас говорят, то я буду понимать, что я это сделал за вас, за иркутян, – говорит зампред областного правительства.

Напомним, накануне, 31 августа, прокуратура Иркутской области выявила в деятельности Виктора Кондрашова нарушения антикоррупционного законодательства. Соответствующее представление было направлено губернатору Приангарья. Более подробную информацию в надзорном ведомстве пообещали предоставить 3 сентября.

Виктор Кондрашов участвует в выборах Законодательного собрания Иркутской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября.

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