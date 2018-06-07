|Политика
|08.06.2018
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Виктор Кондрашов ушел из «Единой России»
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Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов покинул партию «Единая Россия».
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«Что-то как-то «Единая Россия» не помогает нам. Я же долго терпел, ждал того момента, когда будут востребован там. Востребованности нет, и я так понимаю, что наше региональное отделение совершенно недееспособно», – прокомментировал Виктор Кондрашов причины своего решения.
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