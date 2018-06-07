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08.06.2018

Виктор Кондрашов ушел из «Единой России»

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов покинул партию «Единая Россия».

Как сообщает ИрСити, он отметил, что не будет вступать в другую партию и намерен принять участие в выборах в Законодательное собрание Приангарья, которые состоятся в начале осени. По его словам, сейчас решается вопрос, пойдёт ли он как самовыдвиженец.

«Что-то как-то «Единая Россия» не помогает нам. Я же долго терпел, ждал того момента, когда будут востребован там. Востребованности нет, и я так понимаю, что наше региональное отделение совершенно недееспособно», – прокомментировал Виктор Кондрашов причины своего решения.

СПРАВКА:

  • В 2009 году Виктор Кондрашов стал депутатом Законодательного собрания Иркутской области по списку КПРФ. В марте 2010 года был избран в мэры Иркутска также при поддержке коммунистов. Чуть менее года спустя, в феврале 2011 года, вступил в «Единую Россию». Полномочия главы областного центра он сложил в марте 2015 года, через полгода, после победы на выборах губернатора-коммуниста Сергея Левченко, стал заместителем председателя правительства, этот пост занимает и по сей день.

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